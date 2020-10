Economia: S&P confema rating Italia, ma migliora l’outlook (Di sabato 24 ottobre 2020) Standard & Poor's migliora la prospettiva sul rating dell'Italia, portandola a stabile da negativa e mantiene il merito di credito a BBB, allontanando i timori di un avvicinamento al livello junk, speculativo. Secondo l'agenzia, le misure economiche intraprese per contrastare la crisi dall'Italia, dalla Bce e dall'Unione europea, offrono un'opportunità per riavviare la crescita economica Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) Standard & Poor'sla prospettiva suldell', portandola a stabile da negativa e mantiene il merito di credito a BBB, allontanando i timori di un avvicinamento al livello junk, speculativo. Secondo l'agenzia, le misure economiche intraprese per contrastare la crisi dall', dalla Bce e dall'Unione europea, offrono un'opportunità per riavviare la crescita economica

