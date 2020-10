Economia o salute? Il dilemma che non c’è ci fa prendere scelte sbagliate (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il vertiginoso aumento di casi Covid degli ultimi giorni sta riportando in auge un dilemma che era ricorso molto questa primavera, poco prima e durante la prima parte del lockdown: scegliere la salute o l’Economia? Chiudere tutto quello che si può chiudere tenendo a casa quante più persone possibile, o lasciare tutto aperto e funzionante quanto più possibile? Tutelare i malati creando disoccupati, o tutelare i lavoratori creando malati?A pensarci bene, però, si tratta di un falso dilemma. Perché, per quanto ora sia inevitabile compiere scelte spiacevoli e fare sacrifici, è piuttosto ovvio che nel medio-lungo periodo le due cose sono necessariamente e ineluttabilmente collegate.Non imporre alcuna restrizione farebbe espandere il virus a macchia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il vertiginoso aumento di casi Covid degli ultimi giorni sta riportando in auge unche era ricorso molto questa primavera, poco prima e durante la prima parte del lockdown: scegliere lao l’? Chiudere tutto quello che si può chiudere tenendo a casa quante più persone possibile, o lasciare tutto aperto e funzionante quanto più possibile? Tutelare i malati creando disoccupati, o tutelare i lavoratori creando malati?A pensarci bene, però, si tratta di un falso. Perché, per quanto ora sia inevitabile compierespiacevoli e fare sacrifici, è piuttosto ovvio che nel medio-lungo periodo le due cose sono necessariamente e ineluttabilmente collegate.Non imporre alcuna restrizione farebbe espandere il virus a macchia ...

