Ecco tutti i nomi di chi vuole tenerci di nuovo chiusi in casa

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Federico Garau Gli scienziati temono il peggio: "Più tempo si aspetta, più le misure che si prenderanno dovranno essere più dure" Per molti, ormai, ci troviamo diin emergenza: con il numero di contagi in aumento (ieri si sono registrati 16.079 nuovi positivi al Coronavirus su 170.392 test), file di persone in attesa di sottoporsi al tampone, Milano divenuta ancora una volta sorvegliata speciale ed ancora tutto l'inverno da affrontare, i toni si fanno sempre più allarmistici. Poco importa che adesso la situazione sia molto diversa da quella della scorsa primavera, e che i ricoveri in ospedale siano in larga parte disposti a scopo precauzionale, come dichiarato dagli stessi medici che affrontano l'epidemia in prima persona. Secondo l'opinione di alcuni esperti, la crisi è ormai prossima, con addirittura il rischio di ...