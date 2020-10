Ecco quanto costerà il vaccino contro il Covid-19 (Di venerdì 23 ottobre 2020) È corsa al vaccino contro il Covid-19, ma le domande riguardo la ricerca e produzione dell’antidoto restano tante. Temi, dosi e soprattutto prezzo sono alcune delle incognite che potrebbero condizionare la campagna di vaccinazione. La Russia, intanto, ha già annunciato che il loro vaccino, Sputnik V, non supererà il prezzo di 11 euro. Ad affermarlo Igor Artemiev, capo del Servizio Federale Antimonopolio russo. “Capiamo che la tariffa può essere abbastanza alta – ha dichiarato all’agenzia Tass -, ma diciamo che sarà fino a 11 euro per dosi, giacché i vaccini si producono in quantità relativamente piccoli e hanno bisogno di capitale per espandere la produzione”. Ma Artemiev ha aggiunto che il prezzo diminuirà con il tempo. Ad agosto, ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) È corsa alil-19, ma le domande riguardo la ricerca e produzione dell’antidoto restano tante. Temi, dosi e soprattutto prezzo sono alcune delle incognite che potrebbero condizionare la campagna di vaccinazione. La Russia, intanto, ha già annunciato che il loro, Sputnik V, non supererà il prezzo di 11 euro. Ad affermarlo Igor Artemiev, capo del Servizio Federale Antimonopolio russo. “Capiamo che la tariffa può essere abbastanza alta – ha dichiarato all’agenzia Tass -, ma diciamo che sarà fino a 11 euro per dosi, giacché i vaccini si producono in quantità relativamente piccoli e hanno bisogno di capitale per espandere la produzione”. Ma Artemiev ha aggiunto che il prezzo diminuirà con il tempo. Ad agosto, ...

