Ecco le due ipotesi sul tavolo: quanto sarà rigida la prossima chiusura? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valentina Dardari Tra una settimana sapremo a cosa andremo incontro: lockdown o coprifuoco alle 21 Se i numeri non caleranno nella prossima settimana, il governo dovrà vagliare le ipotesi sul suo tavolo per cercare di frenare la curva epidemiologica: chiusura totale o coprifuoco. Palazzo Chigi dovrà decidere se far uscire di casa tutti o solo i lavoratori e gli studenti. Anche gli spostamenti tra regioni e le aperture di ristoranti, bar, palestre e piscine sono in forse. Nella giornata di oggi è previsto l’incontro con le regioni per fare il punto della situazione e decidere altre eventuali chiusure. Sembra che il governo stia pensando a nuove restrizioni. Si è capito che se entro sette giorni non ci saranno esiti positivi dagli ultimi provvedimenti presi, come ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valentina Dardari Tra una settimana sapremo a cosa andremo incontro: lockdown o coprifuoco alle 21 Se i numeri non caleranno nellasettimana, il governo dovrà vagliare lesul suoper cercare di frenare la curva epidemiologica:totale o coprifuoco. Palazzo Chigi dovrà decidere se far uscire di casa tutti o solo i lavoratori e gli studenti. Anche gli spostamenti tra regioni e le aperture di ristoranti, bar, palestre e piscine sono in forse. Nella giornata di oggi è previsto l’incontro con le regioni per fare il punto della situazione e decidere altre eventuali chiusure. Sembra che il governo stia pensando a nuove restrizioni. Si è capito che se entro sette giorni non ci saranno esiti positivi dagli ultimi provvedimenti presi, come ...

MediasetPlay : Innamorati nella serie tv DayDreamer, i due attori turchi nella vita hanno un ottimo rapporto e sperano di lavorare… - MattiaBriga : ???? Direttamente dal 2??0??1??2?? dall’album “Alcune Sere”, ecco a voi due chicche che non potevano mancare su Spoti… - RegLombardia : #LNews Entreranno in vigore giovedì 22 ottobre, con efficacia fino a venerdì 13 novembre, due nuove Ordinanze rig… - Eli5Cullen : RT @Ginga60122628: Ah ecco sono mezzi nudi da giorni perché non hanno abbastanza vestiti per tutti e due #twittamibeautiful - AlessiaIob : RT @MattiaBriga: ???? Direttamente dal 2??0??1??2?? dall’album “Alcune Sere”, ecco a voi due chicche che non potevano mancare su Spotify ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco due Fiat 500 elettrica, la prova su strada: ecco come va la nuova e-car Il Sole 24 ORE PlayStation 5, preorder aperto per alcuni titoli

Ecco 6 giochi disponibili subito per il preorder PlayStation ... Il nuovo capolavoro Sony è pronto a fare la differenza nel comparto videoludico dei prossimi anni. Le due versioni che hanno fatto ...

StartCup 2020: ecco come e dove nascono in Emilia-Romagna le idee che diventano nuove imprese

Assieme ai tre vincitori (che si sono aggiudicati, nell’ordine, contributi da 10mila, 6mila e 4mila euro), la giuria ha selezionato altri due progetti che concorreranno al “Premio nazionale per ...

Ecco 6 giochi disponibili subito per il preorder PlayStation ... Il nuovo capolavoro Sony è pronto a fare la differenza nel comparto videoludico dei prossimi anni. Le due versioni che hanno fatto ...Assieme ai tre vincitori (che si sono aggiudicati, nell’ordine, contributi da 10mila, 6mila e 4mila euro), la giuria ha selezionato altri due progetti che concorreranno al “Premio nazionale per ...