Ecco i Muppets | il web è il loro nuovo bersaglio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sara Frisco I celebri pupazzi tornano alle origini: satira corrosiva e attenzione ai fenomeni di costume Los Angeles.. Kermit la rana, la sua vanesia ex, Miss Piggy, l'orso Fozzie e tutti gli altri azzeccati personaggi che sul finire degli anni Settanta tanto avevano divertito, ritornano, sulla piattaforma streaming Disney+, dal 6 novembre con una serie simile all'originale, anche se arricchita di spunti contemporanei. La prima puntata di(titolo originialeNow) inizia infatti con la marionetta Scooter che avverte Kermit della necessità di caricare online le prime puntate dello show. Cosa che porterà a una serie di proteste da parte dei narcisisti protagonisti, Miss Piggy in testa, che ne vorrebbero rivedere l'editing. Non ...