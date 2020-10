“Early vote” anche nello Spazio: l’astronauta USA Kate Rubins ha votato dalla ISS (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Early vote” (voto anticipato per le presidenziali USA) anche nello Spazio: l’astronauta Kate Rubins ha votato dalla Stazione Spaziale Internazionale, annunciandolo sul profilo Twitter della NASA. “dalla Stazione spaziale Internazionale: ho votato oggi“, ha detto Rubins, che è giunta a bordo della Stazione orbitante la scorsa settimana. Postata anche una foto del momento del voto, possibile grazie a una scheda elettronica sicura inviata via posta elettronica. Negli Stati Uniti prima dell’Election Day del 3 novembre hanno già votato oltre 40 milioni di americani, di persona o per posta: si tratta di un dato senza precedenti, legato ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Early vote” (voto anticipato per le presidenziali USA): l’astronautahaStazione Spaziale Internazionale, annunciandolo sul profilo Twitter della NASA. “Stazione spaziale Internazionale: hooggi“, ha detto, che è giunta a bordo della Stazione orbitante la scorsa settimana. Postatauna foto del momento del voto, possibile grazie a una scheda elettronica sicura inviata via posta elettronica. Negli Stati Uniti prima dell’Election Day del 3 novembre hanno giàoltre 40 milioni di americani, di persona o per posta: si tratta di un dato senza precedenti, legato ...

aletapparini : @marcobardazzi @washingtonpost You are the very welcome ?? Sì io sto usando ElectProject del Prof. McDonald dell'Uni… - aletapparini : @marcobardazzi In realtà ad aver già votato sono quasi 49 milioni - and counting. Quindi già superati i 47 milioni… - blue_flag4 : Early vote Florida (29 GE): 21/10 • Voto in persona: ??+90.902 voti Rep (+49.815 rispetto a ieri) • Voto per pos… - aletapparini : @veronabit In altre parole: 'in teoria' il contesto dell'early vote di massa (l'election month come lo chiamo io) p… - FlavioBrugnoli : RT @aletapparini: Negli USA han già votato quasi 44 MILIONI di persone, di cui quasi 6 milioni nelle ultime 24ore ?? E manca ancora New York… -