E ora al convegno su Bibbiano dà lezioni pure l' indagato Foti

Costanza Tosi Si terrà domani, nella sede romana del Partito Radicale, un convegno per parlare dei fatti di Bibbiano, al quale interverrà l'indagato Claudio Foti Meno otto all'udienza preliminare nel tribunale di Reggio Emilia per gli indagati dell'inchiesta sui bambini di Bibbiano e i Radicali organizzano un teatrino in cui danno la parola ai presunti "demoni" e ai loro amichetti. Sembra quasi una barzelletta e invece è tutto vero. Domani persino Claudio Foti salirà sul palco del convegno organizzato dal Partito radicale per dibattere sul tema dei presunti affidi illeciti dei bambini di cui, seconda l'accusa, sarebbero responsabili in prima battuta alcuni operatori dei servizi sociali della Val ...

Sembra quasi una barzelletta e invece è tutto vero. Domani persino Claudio Foti salirà sul palco del convegno organizzato dal Partito radicale per dibattere sul tema dei presunti affidi illeciti dei ...

Sembra quasi una barzelletta e invece è tutto vero. Domani persino Claudio Foti salirà sul palco del convegno organizzato dal Partito radicale per dibattere sul tema dei presunti affidi illeciti dei ...