È il giorno di iPhone 12: ecco quanto costa acquistarlo con gli operatori (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Foto: Apple)quanto costa iPhone 12 attraverso i vari operatori italiani come Vodafone, Tim, Wind Tre e Iliad? ecco il riepilogo delle offerte attuali per l'ultima versione dello smartphone di Apple. iPhone 12 con Vodafone iPhone 12 si trova da oggi nel listino di Vodafone abbinandolo a diversi piani: – Promo 5G Infinito iPhone per i clienti Infinito Gold e Black con anticipo zero e 25/27/30 euro al mese di rata per i modelli da 64, 128 e 256 gb; – Piani Infinito, Red e gli altri (Shake, Fun, Easy, Facile, Family+, Family Infinito e Junior) con anticipo di 69,99 euro e rate mensili rispettivamente da 24,99, 26,99 e 27,99. – Ricaricabili con anticipo da 69,99 euro e rate da 28,99 euro al mese. Per la versione da 128 e 256 gb ...

