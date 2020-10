E Burioni spiega al “virologo” Salvini che le cure che propone per COVID-19 non funzionano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Segnalo all’On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclorochina nella cura di COVID-19 e che non esistono prove solide (nonostante studi internazionali su decine di migliaia di pazienti) riguardo all’efficacia del plasma iperimmune”. Con poche parole Roberto Burioni risponde a Matteo Salvini che in versione virologo qualche ora fa aveva proposto l’idrossiclorochina e il plasma iperimmune come possibili soluzioni per contrastare la seconda ondata di Coronavirus: Il leader della Lega aveva lanciato la sua ideona su FAcebook: “Altra proposta concreta e costruttiva al governo: il rischio concreto è l’intasamento degli ospedali, per evitarlo l’Agenzia italiana del farmaco deve riattivare il protocollo di cura ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Segnalo all’On.che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclorochina nella cura di-19 e che non esistono prove solide (nonostante studi internazionali su decine di migliaia di pazienti) riguardo all’efficacia del plasma iperimmune”. Con poche parole Robertorisponde a Matteoche in versione virologo qualche ora fa aveva proposto l’idrossiclorochina e il plasma iperimmune come possibili soluzioni per contrastare la seconda ondata di Coronavirus: Il leader della Lega aveva lanciato la sua ideona su FAcebook: “Altra proposta concreta e costruttiva al governo: il rischio concreto è l’intasamento degli ospedali, per evitarlo l’Agenzia italiana del farmaco deve riattivare il protocollo di cura ...

