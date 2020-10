Dybala rivuole la Juventus | nel mirino il Verona Ma l’ostacolo è… Morata

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020)vuole riprendersi la: nelc’è l’Hellas. Ma attenzione allo straordinario score diPaulocorre verso una maglia da titolare in vista della quinta giornata di Serie A contro l’Hellas. Fanno ben sperare i primi minuti collezionati dall’argentino in Champions League con la Dinamo Kiev. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ostacolo principale porta ora il nome di Alvaro, autore di un inizio stagionale da incorniciare con la. Leggi su Calcionews24.com