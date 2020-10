Dua Lipa | riprogrammato il tour europeo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - Duarimanda ila causa della pandemia. In Italia la data originariamente prevista per il 10 febbraio 2021 è stata riprogrammata al 12 ottobre 2021 sempre al ...

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Dua Lipa rimanda il tour europeo a causa della pandemia. In Italia la data originariamente prevista per il 10 febbraio 2021 è stata riprogrammata al 12 ottobre 2021 sempre al ...Per la settima settimana consecutiva, Head and heart” del dj Joel Corry e MMEK è nella top 20 delle canzoni più riprodotti dalle radio ...