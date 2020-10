Dritto e Rovescio, Flavio Briatore contro il virologo Galli: “Non si muore solo di Covid, si può morire di fame. Andasse in giro per Milano” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Quello che ha detto Galli è totalmente inaccettabile. Galli dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non si muore solo di coronavirus. Si muore anche di altre malattie che non hanno curato”. Flavio Briatore si esprime così attaccando il professor Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. L’imprenditore è stato ospite della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì sera su Rete4, nel corso della quale sono state mostrate su una schermata alcune dichiarazioni attribuite a Galli, tra cui anche “non vedo morti di fame in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Quello che ha dettoè totalmente inaccettabile.dovrebbe andare ina vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non sidi coronavirus. Sianche di altre malattie che non hanno curato”.si esprime così attaccando il professor Massimo, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. L’imprenditore è stato ospite della puntata diandata in onda giovedì sera su Rete4, nel corso della quale sono state mostrate su una schermata alcune dichiarazioni attribuite a, tra cui anche “non vedo morti diin ...

