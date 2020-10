Dreamland: Margot Robbie è una fuorilegge in fuga nel trailer del film (Di venerdì 23 ottobre 2020) Margot Robbie torna a ricoprire il ruolo di una fuorilegge in Dreamland, film diretto da Miles Joris-Peyrafitte, disponibile on demand dal 17 novembre. Margot Robbie è una rapinatrice di banche in fuga nel trailer di Dreamland, film ambientato nel periodo della Grande Depressione e presentato lo scorso anno al Torino film Festival, che la vede protagonista al fianco di Finn Cole. Quando manca meno di un mese al suo rilascio on demand, Dreamland svela il trailer ufficiale diffuso nelle scorse ore. Si tratta del film che riporterà Margot Robbie a indossare i panni di una ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020)torna a ricoprire il ruolo di unaindiretto da Miles Joris-Peyrafitte, disponibile on demand dal 17 novembre.è una rapinatrice di banche inneldiambientato nel periodo della Grande Depressione e presentato lo scorso anno al TorinoFestival, che la vede protagonista al fianco di Finn Cole. Quando manca meno di un mese al suo rilascio on demand,svela ilufficiale diffuso nelle scorse ore. Si tratta delche riporteràa indossare i panni di una ...

Produzione: Automatik Entertainment, LuckyChap Entertainment, Romulus Entertainment

Dreamland, film diretto da Miles Joris-Peyrafitte, è ambientato in America negli anni della Grande Depressione e racconta la storia di Allison Wells (Margot Robbie), una giovane rapinatrice di banche.

