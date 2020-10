Dpi | funerali e sanificazioni | ecco gli affari della mafia al tempo del coronavirus

(Di venerdì 23 ottobre 2020) MILANO – Dispositivi di sicurezza, servizi funebri, sanificazione. Sono questi i nuovi ambiti in cui la criminalita’ organizzata si sta espandendo, sfruttando l’emergenza sanitaria. A denunciarlo e’ Alessandra Dolci, Procuratore capo della direzione distrettuale Antimafia di Milano, durante il seminario organizzato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna nell’ambito del progetto ‘Concittadini’.

Il Sussidiario.net

