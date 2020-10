Dopo Nunzia Di Girolamo anche Boccia positivo al Covid: 'Asintomatico, lavora da casa' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un contagio familiare: prima la moglie Nunzia Di Girolamo e adesso a lui: "Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e' risultato positivo al test per il SARS-CoV-2. Il ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un contagio familiare: prima la moglieDie adesso a lui: "Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco, e' risultatoal test per il SARS-CoV-2. Il ...

In precedenza il ministro degli affari regionali era intervenuto via video ad un convegno: "Non ha senso un lockdown nazionale ma hanno senso interventi restrittivi territoriali, questi sì".

La denuncia: ‘Io positiva e abbandonata dalle istituzioni. L’Asl faccia il suo dovere’

E’ chiusa in casa da oltre venti giorni perché positiva al coronavirus. Oggi sarebbe l’ultimo giorno di quarantena, ma è ancora in attesa di un secondo tampone per verificare se l’infezione sia passat ...

