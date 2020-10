DOC nelle Tue Mani ascolti tv 22 ottobre 2020, la seconda puntata supera i 7 milioni di telespettatori, Argentero tocca il 32% di share nel finale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Doc nelle Tue Mani ascolti tv 22 ottobre 2020, Argentero tocca il 30,1%. più di 10.000 Tweet nella seconda puntata #DOCnelleTueMani Dopo il record di 8 milioni e mezzo di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 23 ottobre 2020) DocTuetv 22il 30,1%. più di 10.000 Tweet nella#DOCTueDopo il record di 8e mezzo di ...

xstuckwitharry : “Doc - Nelle tue mani” come cosa più bella del 2020 - DrManq : Mia moglie si sta guardando 'Doc nelle tue mani', una fiction Rai con Luca Argentero. Il mio ruolo in questa storia… - ClementeUol : Da Colleferro alla tv con Luca Argentero: storia di Massimo Ciccotti, attore in 'Doc nelle tue mani' - dael72 : I segreti del successo di #DocNelleTueMani ? - marzia_bernardi : RT @DocNelleTueMani: Le emozioni non finiscono qui: i dvd di #DOCNelleTueMani con i primi due episodi, sono disponibili da oggi #inedicola… -