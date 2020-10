Doc-Nelle tue mani anticipazioni 29 ottobre: Agnese gelosa, Giulia e Andrea ci riprovano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Iniziamo col dirvi che c’è una notizia che può essere buona o cattiva, dipende dall’interpretazione che si vuole dare alla cosa! Dal 29 ottobre 2020 infatti, come vi avevamo già detto, Doc-Nelle tue mani andrà in onda con un solo episodio a serata. Questo vuol dire che il dottor Fanti e la squadra ci terranno compagnia per più tempo, visto che gli episodi saranno così spalmati. Ma questo vuole ance dire che la puntata sarà più corta, visto che vedremo un solo episodio!E adesso torniamo alle anticipazioni per la terza puntata di Doc-Nelle tue mani, con l’episodio 13 dal titolo Egoismi. Come avrete visto dopo la puntata in onda ieri, Andrea ha deciso di lasciarsi andare, di provare a riscoprire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 ottobre 2020) Iniziamo col dirvi che c’è una notizia che può essere buona o cattiva, dipende dall’interpretazione che si vuole dare alla cosa! Dal 292020 infatti, come vi avevamo già detto, Doc-tueandrà in onda con un solo episodio a serata. Questo vuol dire che il dottor Fanti e la squadra ci terranno compagnia per più tempo, visto che gli episodi saranno così spalmati. Ma questo vuole ance dire che la puntata sarà più corta, visto che vedremo un solo episodio!E adesso torniamo alleper la terza puntata di Doc-tue, con l’episodio 13 dal titolo Egoismi. Come avrete visto dopo la puntata in onda ieri,ha deciso di lasciarsi andare, di provare a riscoprire ...

