DIRETTA Sassuolo Torino – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La 5° giornata di serie A si apre con l’anticipo del venerdì, in programma alle 20.45 del 23 ottobre. Le scelte degli allenatori Per ilsarà Defrel, assieme a Djuricic e Berardi a assistere l’unica punta Caputo davanti, Lopez, Muldur e Locatelli a centrocampo. Sarà ancora Bonazzoli ad assistere Belotti, con Verdi alle spalle, a guidare l’attacco granata. Mediana con Lulic, Rincon e Linetty, difesa composta da Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.(4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti....

fisco24_info : Serie A: apre Sassuolo-Torino DIRETTA: Il punto sul campionato: Milan-Roma clou di A, Inter a Genova per rilanciarsi - FlashScoreIT : ???? #SerieA #Sassuolo ?? #Torino ANTICIPO di A in DIRETTA con TELECRONACA ??? - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #sassuolo-#torino, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: De Zerbi cerca il primato - IlmsgitSport : #sassuolo-#torino, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: De Zerbi cerca il primato - ilmessaggeroit : #sassuolo-#torino, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: De Zerbi cerca il primato -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Sassuolo

Lazio-Bologna, gara valevole per la quinta giornata di Serie A: info partita, probabili formazione, come seguire il match dell'Olimpico in diretta tv e in streaming ... reduce dal ko interno contro il ...Sport - Il punto sul campionato: clou è Milan-Roma, Inter a Genova per rilanciarsi. Il Milan capolista aspetta la rinfrancata Roma nel posticipo di lunedi' e potrebbe trovarsi scavalcato dal ...