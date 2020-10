DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: sta vincendo la fuga! Gruppo maglia rosa praticamente fermo (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA TUTTO fermo PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI: tappa ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 16.04 Oramai non c’è più niente da fare. I 14 fuggitivi hanno raggiunto ben 6’15” di vantaggio. 16.00 Peter Sagan non sembra affatto contento della situazione in corsa. Pare che oramai il sogno della maglia ciclamino sia svanito per sempre. 15.56 51 km alla fine e ben 3’44” per i quattordici battistrada che, salvo complicazioni, andranno a giocarsi la vittoria di tappa. 15.53 Ben 2’50” per i fuggitivi!!!! Il Gruppo maglia ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA TUTTOPER LA PROTESTA DEI CORRIDORI:ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 16.04 Oramai non c’è più niente da fare. I 14 fuggitivi hanno raggiunto ben 6’15” di vantaggio. 16.00 Peter Sagan non sembra affatto contento della situazione in corsa. Pare che oramai il sogno dellaciclamino sia svanito per sempre. 15.56 51 km alla fine e ben 3’44” per i quattordici battistrada che, salvo complicazioni, andranno a giocarsi la vittoria di. 15.53 Ben 2’50” per i fuggitivi!!!! Il...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - gibibianchi : #raigiro Maledetti dirigenti RAI, che possiate essere affetti da dissenteria per tante ore quante sono le interruzi… - viciocort : RT @TIMnewsroom: Il 5G TIM protagonista al Giro d’Italia a Milano. Domenica i visitatori dello stand TIM in Piazza Castello potranno vivere… - bimbadiziamara : @limortaccimia mi sento male, una volta non vedo la diretta e mi sento presa in giro -