DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: ripartiti! Primi scatti in testa al gruppo (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PROtesta DEI CORRIDORI: tappa ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 14.33 Già tre uomini stanno cercando di evadere dal gruppo. 14.31 PARTITA UFFICIALMENTE QUESTA ‘NUOVA’ DICIANNOVESIMA tappa DEL Giro. 14.28 Intanto i corridori stanno riprendendo la tappa. 14.25 Ecco le dichiarazioni del direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni: “Se la sarebbero risparmiata volentieri anche tutti gli appassionati che magari sono rimasti ad aspettarli in strada per ore. Abbiamo subito questa decisione dei corridori, perchè al momento in cui chiami gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PRODEI CORRIDORI:ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 14.33 Già tre uomini stanno cercando di evadere dal. 14.31 PARTITA UFFICIALMENTE QUESTA ‘NUOVA’ DICIANNOVESIMADEL. 14.28 Intanto i corridori stanno riprendendo la. 14.25 Ecco le dichiarazioni del direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni: “Se la sarebbero risparmiata volentieri anche tutti gli appassionati che magari sono rimasti ad aspettarli in strada per ore. Abbiamo subito questa decisione dei corridori, perchè al momento in cui chiami gli ...

