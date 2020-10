DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: protesta dei corridori, frazione accorciata (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 10.23 La tappa partirà, poi i corridori saliranno sui pullman e verrà neutralizzato un tratto, per poi ripartire per una frazione più corta. 10.20 Ha del clamoroso ciò che è successo nella zona di partenza: i corridori hanno protestato con Mauro Vegni per la lunghezza esagerata della tappa, l’organizzazione dovrebbe aver accolto le proteste. Da quanto ci giunge il gruppo dovrebbe percorrere un tratto di corsa con i pullman. 10.17 Il primo e il secondo della classifica generale: #Giro pic.twitter.com/sTqsyWfxAy — ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA 10.23 Lapartirà, poi isaliranno sui pullman e verrà neutralizzato un tratto, per poi ripartire per unapiù corta. 10.20 Ha del clamoroso ciò che è successo nella zona di partenza: ihannoto con Mauro Vegni per la lunghezza esagerata della, l’organizzazione dovrebbe aver accolto le proteste. Da quanto ci giunge il gruppo dovrebbe percorrere un tratto di corsa con i pullman. 10.17 Il primo e il secondo della classifica generale: #pic.twitter.com/sTqsyWfxAy — ...

