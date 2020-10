DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Cerny al comando! Cinque uomini all’inseguimento (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI: tappa ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 16.54 Cerny in difficoltà, molto sofferente il ceco. Oramai il suo vantaggio è sceso a soli 24″. 16.52 29″ di distacco tra Cerny e i suoi Cinque inseguitori che si stanno ben impegnando per rientrare sul battistrada. Mancano 7 km al traguardo. 16.49 Il gruppo continua a perdere, e adesso ha un ritardo di 11’40”. 16.46 Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) si è riportato sugli inseguitori di Cerny cha adesso ha 38″ di vantaggio. 16.42 Il gruppo, pilotato in maniera ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI:ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 16.54in difficoltà, molto sofferente il ceco. Oramai il suo vantaggio è sceso a soli 24″. 16.52 29″ di distacco trae i suoiinseguitori che si stanno ben impegnando per rientrare sul battistrada. Mancano 7 km al traguardo. 16.49 Il gruppo continua a perdere, e adesso ha un ritardo di 11’40”. 16.46 Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) si è riportato sugli inseguitori dicha adesso ha 38″ di vantaggio. 16.42 Il gruppo, pilotato in maniera ...

