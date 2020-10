DIRETTA Giro d’Italia 2020 | la tappa di oggi LIVE | 14 uomini all’attacco! 1’30” a 60 km al traguardo

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI:ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 15.53 Ben 2’50” per i fuggitivi!!!! Il gruppo maglia rosa sembra essersi fermato. 15.49 IL GRUPPO SI RIALZA!!!!! Grandissima chance per la fuga! 15.45 La Bora-Hansgrohe è l’unica squadra che sta cercando di riportarsi sui fuggitivi, ma non sembra così facile. 15.41 Intanto provano a rilanciare Alex Dowsett e Victor Campenaerts. 15.37 I battistrada non sembrano molto convinti nella loro azione. 15.33 I loro nomi sono: Etienne Van Empel (Vini Zabù Brado KTM), Albert Torres (Movistar), Sander Armée (Lotto Soudal), Alex Dowsett (Israel ...