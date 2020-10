DIRETTA F1, GP Portogallo 2020 LIVE: nuova bandiera rossa! Contatto in curva 1 tra Verstappen e Stroll (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.940 4 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.595 43 Charles LECLERC Ferrari+0.898 4 4 Sebastian VETTEL Ferrari+1.235 3 5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.238 2 6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.368 3 7 George RUSSELL Williams+1.881 3 8 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.905 3 9 Lando NORRIS McLaren+1.951 3 10 Sergio PEREZ Racing Point+1.961 4 11 Esteban OCON Renault+2.002 3 12 Carlos SAINZ McLaren+2.169 3 13 Nicholas LATIFI Williams+2.525 4 14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.550 3 15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.740 4 16 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.865 4 17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.927 3 18 Lance Stroll Racing Point– 3 19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.456 4 20 Daniel RICCIARDO Renault+4.158 17.12 ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.940 4 2 MaxRed Bull Racing+0.595 43 Charles LECLERC Ferrari+0.898 4 4 Sebastian VETTEL Ferrari+1.235 3 5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.238 2 6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.368 3 7 George RUSSELL Williams+1.881 3 8 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.905 3 9 Lando NORRIS McLaren+1.951 3 10 Sergio PEREZ Racing Point+1.961 4 11 Esteban OCON Renault+2.002 3 12 Carlos SAINZ McLaren+2.169 3 13 Nicholas LATIFI Williams+2.525 4 14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.550 3 15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.740 4 16 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.865 4 17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.927 3 18 LanceRacing Point– 3 19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.456 4 20 Daniel RICCIARDO Renault+4.158 17.12 ...

SkySportF1 : Dalle 12 il via alle libere del #PortugueseGP: tutti gli aggiornamenti da Portimao #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Bottas martella già da subito ? (?? #FP1) ? Leclerc si gioca il 3° posto con le Red Bull I tempi ?… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Seconda bandiera rossa (-20’ ?? #FP2) Contatto Stroll-Verstappen in curva 1: il canadese finisce nella ghiaia Il LIVE ? ht… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? -