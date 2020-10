Dibattito Trump-Biden | il presidente | “I contagi sono colpa della Cina”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ stato unpiù pacato e meno infuocato quello di stanotte tra Donalde Joe, anche se nonmancati i botta e risposta. Il candidato dei democratici ha accusato l’attualedegli Stati Uniti sulla gestione dell’emergenza coronavirus. “Oltre 220mila americanimorti – ha detto-.Chiunque sia responsabile di così tanti decessi non può esseredegli Stati Uniti. Hai mentito al Paese, il virus non se ne sta affatto andando. Non hai un piano. Non ti prendi responsabilità”. “Non èmia maCina – ha risposto-. E non possiamo chiudere la nazione, col ...