Dialogo tra Montalbano e Catarella sui preparativi al Lockdown

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “Dutturi, dutturi, io stavia su Internetta e sugno amica de lo sciriffa su Faciabucche…. “. Muntilbano: “E allura, Catarè, se non ti dispiacia io di chista cusa me ni stracafottia”.: “Lei potia fari commo cridia meliora, ma io havia da dirle che havia scripta DiLuche”. M: “Dicimilla”. C: “Chilla chillo volia fari un loccodannna tutalia”. M: “Ma si sicura: chilla aieri havi urdinata sula il coperifoca e la limitationa pruvincia pruvincia… “. C: “Ne minia ne maxia: loccodanna commo a martia scursa”. M: “Ma chistia viramintula facia”. C: Paria che volia farla”. M: “E quinni da Vigate a Monteluse non si potiria iri?”. C: “Nonsi, dutturi, gliela diciva ia”. M: “Cusa mi dicia?”. C: “Che eri ...