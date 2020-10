Diabolik: Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea insieme nel nuovo poster (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel nuovo poster di Diabolik accanto a Luca Marinelli ci sono anche Miriam Leone, bellissima Eva Kant, e Valerio Mastandrea. Ci sono tutti i protagonisti di Diabolik nel nuovo poster del film appena diffuso da 01 Distribution. C'è Miriam Leone, magnetica Eva Kant, c'è Valerio Mastandrea nei panni dell'ispettore Ginko ma, al centro, c'è soprattutto lui, Luca Marinelli, attesissimo nelle oscure vesti del Re del terrore. Il poster, però, pone l'attenzione ancora una volta anche su quella data, il 31 dicembre 2020, scelta dai distributori della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Neldiaccanto aci sono anche, bellissima Eva Kant, e. Ci sono tutti i protagonisti dineldel film appena diffuso da 01 Distribution. C'è, magnetica Eva Kant, c'ènei panni dell'ispettore Ginko ma, al centro, c'è soprattutto lui,, attesissimo nelle oscure vesti del Re del terrore. Il, però, pone l'attenzione ancora una volta anche su quella data, il 31 dicembre 2020, scelta dai distributori della ...

