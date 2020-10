Di Maio vada con questa lettera dal governatore della Florida Chico Forti | un pazzesco ribaltone | il grillino ora faccia qualcosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) E' in un carcere di massima sicurezza da 21 anni e ci rimarrà per il restosua vita per l'uccisione dell'americano Dale Pike a Miami, in. Stiamo parlando di, ex produttore e velista italiano, che è stato condannato nel 2000 per omicidio, anche se ha sempre rivendicato la sua innocenza., infatti, pensa di essere vittima di un errore giudiziario. Adesso, però, la sua storia potrebbe essere a una svolta. Il fratello di Dale Pike, Bradley, ha scritto allo Statoper chiedere il rilascio del nostro connazionale, ritenendolo non colpevole. "È unapesantissima - ha detto, raggiunto al telefono da Le Iene, il programma di Italia 1 che da ...