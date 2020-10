“Detroit” | quello che è successo al motel

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Talvolta mi è stata posta una domanda annosa ma legittima: perché ci sono poche donne a dirigere film? La mia risposta è semplice: non ne ho proprio idea. Suppongo che sia così è basta. Il che è un peccato poiché non esiste un ruolo professionale cinematografico indirizzato a un unico sesso. Meno male che esiste allora Kathryn Bigelow che con il suo film “Detroit” ci dimostra cosa significhi superare i pregiudizi e fare grande cinema. Questa signora è un fenomeno. Non dico che tutti i suoi film siano dei capolavori ma non si possono negare il suo talento e il carisma. In fondo parliamo di una persona che ha diretto filmetti come “Point Break”, “Strange Days”, “Zero Dark Thirty” e “Il Buio si Avvicina” (il mio preferito). Detroit. PhotoCredit: WebDetroit, Luglio ...