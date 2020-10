Detox in Autunno | depurati dai metalli pesanti

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessandro Nunziati il, cioè la depurazione profonda, è un metodo per mantenere la salute di tutto il corpo. L’è un buon periodo per farlo, come ci insegna la Natura: si tratta infatti di una stagione di passaggio, che serve per liberarsi ed eliminare tutto ciò che non serve più. Spogliate del superfluo, le piante riescono … Impronta Unika.