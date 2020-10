Denunciata per 1 milione di euro, ecco la versione di Sara Croce (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sara Croce di Avanti un Altro è stata querelata dal magnate del petrolio Hormoz Vasfi con l’accusa di aver “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. Il magnate ha chiesto alla showgirl 1 milione di euro ed oggi il Corriere della Sera ha dato la parola a lei per sentire la sua versione dei fatti. Sara Croce e Hormoz Vasfi si sono conosciuti nel settembre dell’anno scorso a Milano e nel corso di questo anno lui le avrebbe pagato viaggi extra lusso fra Dubai, Venezia e New York. Soldi che ora le avrebbe richiesto indietro. “Per New York partimmo con altri amici” – ha confessato ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 ottobre 2020)di Avanti un Altro è stata querelata dal magnate del petrolio Hormoz Vasfi con l’accusa di aver “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. Il magnate ha chiesto alla showgirl 1died oggi il Corriere della Sera ha dato la parola a lei per sentire la suadei fatti.e Hormoz Vasfi si sono conosciuti nel settembre dell’anno scorso a Milano e nel corso di questo anno lui le avrebbe pagato viaggi extra lusso fra Dubai, Venezia e New York. Soldi che ora le avrebbe richiesto indietro. “Per New York partimmo con altri amici” – ha confessato ...

StraNotizie : Denunciata per 1 milione di euro, ecco la versione di Sara Croce

Ultime Notizie dalla rete : Denunciata per Ordina 30mila euro di maglieria e non paga, rintracciata e denunciata per truffa dai Carabinieri PerugiaToday Tragedia all’incrocio semaforico, muore uomo in un incidente

LEGGI ANCHE –> Rinvenuto cadavere nel bosco: fatto a pezzi in due buste dell’immondizia. Tragedia all’incrocio semaforico, la ricostruzione dei fatti. Corso Sempione è rimasto chiuso al traffico per d ...

Parcheggiatore abusivo strattona un carabiniere durante un controllo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Inoltre è stato denunciato per l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, reato per il quale era stato già denunciato un anno fa. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida presso il ...

