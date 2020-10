"Decontribuzione per tre anni alle aziende che assumono donne disoccupate" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella legge di Bilancio “prevederemo una Decontribuzione al 100% per tre anni per chi assume donne disoccupate al Sud e per coloro che assumono lavoratrici disoccupate da almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale”. E’ quanto ha spiegato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenendo al confronto sull’ inclusione femminile che andrà in onda stasera su Sky tg 24 con la presentazione del manifesto di Valore D.“Per favorire l’occupazione femminile e rilanciare il Pil - ha detto la ministra - puntiamo su una serie di azioni da finanziare con le risorse del Recovery Fund, fra cui il potenziamento dei servizi per l’infanzia per la conciliazione dei tempi , la creazione di percorsi formativi fondati con particolare riguardo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella legge di Bilancio “prevederemo unaal 100% per treper chi assumeal Sud e per coloro chelavoratricida almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale”. E’ quanto ha spiegato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenendo al confronto sull’ inclusione femminile che andrà in onda stasera su Sky tg 24 con la presentazione del manifesto di Valore D.“Per favorire l’occupazione femminile e rilanciare il Pil - ha detto la ministra - puntiamo su una serie di azioni da finanziare con le risorse del Recovery Fund, fra cui il potenziamento dei servizi per l’infanzia per la conciliazione dei tempi , la creazione di percorsi formativi fondati con particolare riguardo ...

Decontribuzione Sud-Covid-19: le istruzioni operative dall'INPS

Destinatari dell’agevolazione. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti ...

