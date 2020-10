De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. Lucia Annunziata lo incalza: 'Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?' (Di sabato 24 ottobre 2020) De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. La critica della Annunziata: 'Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?'. Piovono critiche da più parti sul sindaco partenopeo che è ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Dein tvglidi. La critica della: 'Noncheindiin tv?'. Piovono critiche da più parti sul sindaco partenopeo che; ...

IdaDiGrazia : De Magistris in tv durante gli scontri di #Napoli. Lucia Annunziata lo incalza: «Non è meglio che vada in città inv… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. Luca Annunziata lo incalza: «Non è meglio che vada in città invece di stare… - GiorgioGerardi1 : RT @leggoit: De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. Luca Annunziata lo incalza: «Non è meglio che vada in città invece di stare… - EugenioCardi : RT @leggoit: De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. Luca Annunziata lo incalza: «Non è meglio che vada in città invece di stare… - leggoit : De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. Luca Annunziata lo incalza: «Non è meglio che vada in città invec… -