De Luca vuole il lockdown in tutta Italia. E chiude la Campania (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede al Governo nazionale il lockdown totale. «I dati attuali sul contagio - dichiara De Luca - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. E necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo», conclude De Luca. Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della Regione, Vincenzo De, chiede al Governo nazionale iltotale. «I dati attuali sul contagio - dichiara De- rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. E necessariore tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso lasi muoverà in questa direzione a brevissimo», conclude De

«I dati attuali sul contagio - dichiara De Luca - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. E necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni ...

A De Luca non basta il coprifuoco, vuole il lockdown totale: "Chiudere tutto subito"

E' quanto disposto dall'ordinanza numero 83 firmata dal governatore della Campania, Vincenzo de Luca. "Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo ...

«I dati attuali sul contagio - dichiara De Luca - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. E necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni ...E' quanto disposto dall'ordinanza numero 83 firmata dal governatore della Campania, Vincenzo de Luca. "Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo ...