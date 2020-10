De Luca: no alle “mezze misure” sì alle “decisioni forti” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si esprime ancora in merito alla situazione epidemiologica del Paese Interviene nuovamente Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, sul tema Covid19 e situazione attuale italiana. I dati sono allarmanti, afferma il governatore, non ci si può più permettere di attendere oltre. Le decisioni in tal senso riguardano … L'articolo De Luca: no alle “mezze misure” sì alle “decisioni forti” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De, si esprime ancora in merito alla situazione epidemiologica del Paese Interviene nuovamente Vincenzo De, governatore della regione Campania, sul tema Covid19 e situazione attuale italiana. I dati sono allarmanti, afferma il governatore, non ci si può più permettere di attendere oltre. Le decisioni in tal senso riguardano … L'articolo De: no“mezze misure” sì“decisioni forti” proviene da YesLife.it.

lorepregliasco : Il presidente della Regione Campania De Luca annuncia una diretta alle 14.45 in cui comunicherà 'drastiche decision… - reportrai3 : In Brasile per incontrare Luca Sostegni, prestanome legato al commercialista Michele Scillieri, che, insieme ai con… - Corriere : De Luca: «Coprifuoco alle 22 per Halloween, la festa monumento all’imbecillità» - luca_carioli : RT @prendiunabirra: Ciao, sono Vincenzo De Luca. Per 4 mesi non ho fatto nulla per trasporti, sanità, tracciamento, tamponi e scuola. Ho at… - francesco031071 : RT @prendiunabirra: Ciao, sono Vincenzo De Luca. Per 4 mesi non ho fatto nulla per trasporti, sanità, tracciamento, tamponi e scuola. Ho at… -