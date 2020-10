De Luca mette la Campania in lockdown (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Governatore Vincenzo De Luca usa il lanciafiamme e sparge terrore. “E’ indispensabile decidere subito il lockdown“. Il presidente della Regione Campania ha invitato il premier Giuseppe Conte a rafforzare le misure restrittive a livello nazionale. Indipendentemente da cosa farà il governo, in ogni caso “la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo“. “I dati attuali sul contagio”, ha scritto il presidente dem su Facebook, “rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Governatore Vincenzo Deusa il lanciafiamme e sparge terrore. “E’ indispensabile decidere subito il“. Il presidente della Regioneha invitato il premier Giuseppe Conte a rafforzare le misure restrittive a livello nazionale. Indipendentemente da cosa farà il governo, in ogni caso “lasi muoverà in questa direzione a brevissimo“. “I dati attuali sul contagio”, ha scritto il presidente dem su Facebook, “rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede ...

marteenale : De Luca ci mette in lockdown per un mese, 40 giorni. Mi viene da piangere, sembra di vivere un incubo raga. - fadingtobIack : io credo di uscire pazza se de luca ci mette in lockdown totale ve lo dico - mik4_5 : RT @La7tv: #tagada @a_padellaro commenta l'agenzia di De Luca che chiede il #lockdown per l'intera nazione: 'A nome di chi parla? Ci sono d… - Antonio22024399 : RT @La7tv: #tagada @a_padellaro commenta l'agenzia di De Luca che chiede il #lockdown per l'intera nazione: 'A nome di chi parla? Ci sono d… - 9h4rry : RT @nolocalsplease: Se De Luca mette un altro lockdown in Campania io ve lo dico: voglio che mi restituiate questo anno di vita almeno sull… -

Il Governatore Vincenzo De Luca usa il lanciafiamme e sparge terrore. “E’ indispensabile decidere subito il lockdown“. Il presidente della Regione Campania ha invitato il premier Giuseppe Conte a ...

È una promessa e pure una minaccia. Vincenzo De Luca ritiene indispensabile il lockdown per la Campania, poiché “i dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale”, se ...

