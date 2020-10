De Luca: chiudiamo per 30, 40 giorni, senza soluzioni drastiche non possiamo reggere (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca chiede al Governo nazionale il lockdown totale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale", scrive De ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Dechiede al Governo nazionale il lockdown totale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale", scrive De ...

MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'In Campania chiudiamo tutto per 30-40 giorni' #coronavirus - rosati22 : RT @Affaritaliani: De Luca verso il lockdown: '2280 casi. Chiudiamo tutto per 30-40 giorni - augusto_amato : La mappa delle chiusure nelle Regioni, Record di positivi in Campania, 2280. De Luca: 'Chiudiamo tutti per un mese,… - Affaritaliani : De Luca verso il lockdown: '2280 casi. Chiudiamo tutto per 30-40 giorni - Paladino70 : RT @Affaritaliani: De Luca verso il lockdown: '2280 casi Chiudiamo tutto per 30-40 giorni' -