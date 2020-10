De Luca | “Chiuderemo tutto per 30 40 giorni”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ondata di contagi continua ad imperversare, e aumenta la tensione in questi giorni. Desi dice pronto a un nuovo lockdown: per il Presidente della Regione Campania, le misure adottate al momento non bastano a tamponare la situazione. Furioso, sentenzia: “Oggi altri 2.280 positivi, non voglio vedere la fila dei camion con le bare. Nel governo ci sono persone perbene ma anche sciacalli”. E continua: “Procederemo alla chiusura di, non basta l’ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiuderee dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un passo dalla tragedia“. Per Desi deve procedere ora ed in fretta, poiché il sistema sanitario campano è sull’orlo del crollo: “Dobbiamo prendere decisioni oggi. Oggi dobbiamo fare ...