De Luca: chiediamo lockdown per 30, 40 giorni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca chiede al Governo nazionale il lockdown totale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale", scrive De ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Dechiede al Governo nazionale iltotale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale", scrive De ...

