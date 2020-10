De Luca chiede lockdown nazionale: “Basta mezze misure” (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Non c’è più tempo. Nel giorno in cui in Campania si registrano, purtroppo, numeri record (oltre 2000 contagi in 24 ore), il Presidente De Luca annuncia in diretta Facebook che procederà “verso la chiusura totale”, ad eccezione delle attività essenziali. Decisione che il Governatore accompagna alla richiesta a Roma di fare altrettanto su tutto il territorio nazionale. “E’ indispensabile decidere subito il lockdown”, dice sottolineando che “la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo“. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Non c’è più tempo. Nel giorno in cui in Campania si registrano, purtroppo, numeri record (oltre 2000 contagi in 24 ore), il Presidente Deannuncia in diretta Facebook che procederà “verso la chiusura totale”, ad eccezione delle attività essenziali. Decisione che il Governatore accompagna alla richiesta a Roma di fare altrettanto su tutto il territorio. “E’ indispensabile decidere subito il”, dice sottolineando che “la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo“. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, ...

