De Luca | ' Campania a un passo dalla tragedia | chiudiamo tutto per 30 40 giorni' | De Magistris | ' Regione fuori controllo | intervenga il

(Di venerdì 23 ottobre 2020) commenta Ospedale Mare a Napoli, apre residence per sintomatici Ansa 1 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 10 di ...

trash_italiano : “Sentitevi solo essere umani, non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche né ideologiche… - lorepregliasco : De Luca ha annunciato 2.280 nuovi casi oggi in Campania. Ieri erano stati 1.541, l'aumento sarebbe quindi del 48%.… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? - lunatiqeh : Ma De Luca lo sa che se vuole questo lockdown deve anche mantenere tutta la campania? - lightmoon972 : RT @VincenzoDeLuca: ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Campania

Napoli, 23 ott 16:44 - (Agenzia Nova) - "In Campania la situazione è drammaticamente fuori controllo e le ultime scomposte esternazioni del presidente della Regione confermano... (Ren) ...Napoli, 23 ott 16:48 - (Agenzia Nova) - Ciarambino ha aggiunto: "Non sono poche le realtà di qualunque tipo, commerciali, imprenditoriali o professionali, che non hanno ancora... (Ren) ...