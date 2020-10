De Luca annuncia il lockdown in Campania: “Dobbiamo chiudere tutto per 40 giorni” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook annuncia il prossimo lockdown in Campania: “Dobbiamo chiudere tutto per 30-40 giorni” De Luca annuncia il lockdown in Campania: “Dobbiamo chiudere tutto per 40 giorni” “Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive ed efficaci, per far fronte a una situazione che è diventata pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi in maniera insostenibile la situazione dell’epidemia. Per questo io ritengo che non ci sia più un’ora di tempo da perdere e perfino l’ordinanza che entra in vigore oggi è ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della RegioneVincenzo Denel corso di una diretta Facebookil prossimoin: “Dobbiamoper 30-40 giorni” Deilin: “Dobbiamoper 40 giorni” “Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive ed efficaci, per far fronte a una situazione che è diventata pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi in maniera insostenibile la situazione dell’epidemia. Per questo io ritengo che non ci sia più un’ora di tempo da perdere e perfino l’ordinanza che entra in vigore oggi è ...

lorepregliasco : Il presidente della Regione Campania De Luca annuncia una diretta alle 14.45 in cui comunicherà 'drastiche decision… - Open_gol : «Non voglio vedere qui i camion militari come abbiamo visto solo pochi mesi fa» Vincenzo De Luca - HCE__ : RT @valerionicastro: Su uno schermo De Luca che fa vedere TAC e annuncia lockdown, sull'altro Reverberi e Bugno che si insultano, pomeriggi… - Ilconservator : RT @affari_politici: De Luca annuncia “drastiche decisioni”. Riguarderanno ospedali e trasporti in #Campania? Probabilmente no, per quelli… - lccatt : RT @Pirichello: De Luca annuncia lockdown in Campania Giovanni Bene: -