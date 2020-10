De Luca annuncia: “Campania verso il lockdown per 30-40 giorni. Al governo chiederò di estenderlo a tutti”. Record di oltre 2mila casi in un giorno – diretta (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Campania verso il lockdown totale. Nel giorno in cui la Regione, in sole 24 ore, ha registrato il Record di 2mila e 280 nuovi contagi per Coronavirus, il presidente dem Vincenzo De Luca ha annunciato in diretta Facebook che procederà “verso la chiusura totale” del territorio, fatta eccezione per le attività essenziali. Una decisione che il governatore ha accompagnato con la richiesta al governo di fare altrettanto per tutto il territorio nazionale. “Per l’Italia deciderà il governo, per la Campania faremo quello che riteniamo giusto per noi”, ha detto. “Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedrà ma senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Campaniailtotale. Nelin cui la Regione, in sole 24 ore, ha registrato ildie 280 nuovi contagi per Coronavirus, il presidente dem Vincenzo Dehato inFacebook che procederà “la chiusura totale” del territorio, fatta eccezione per le attività essenziali. Una decisione che il governatore ha accompagnato con la richiesta aldi fare altrettanto per tutto il territorio nazionale. “Per l’Italia deciderà il, per la Campania faremo quello che riteniamo giusto per noi”, ha detto. “Dobbiamo chiudere per un mese, 40e poi si vedrà ma senza ...

