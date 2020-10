De Luca, ancora diretta: nuovo lockdown in Campania? – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Seguiamo in diretta la conferenza stampa su Facebook di Vincenzo De Luca. Il Governatore potrebbe annunciare il lockdown della Regione Campania C’è grande attesa in Campania per un possibile nuovo… Questo articolo De Luca, ancora diretta: nuovo lockdown in Campania? – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Seguiamo inla conferenza stampa su Facebook di Vincenzo De. Il Governatore potrebbe annunciare ildella RegioneC’è grande attesa inper un possibile… Questo articolo Dein? –è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

SanofiIT : Tra le prime in Europa, approvata dagli esperti, scaricata da oltre 9 milioni di italiani. Ma Immuni è ancora poco… - Ire_Lica : @Sfrida2 Il lockdown è necessario perché nessuno ha controllato che le poche regole ancora in vigore fino a settemb… - AndyBravi : RT @gianlucac1: Video di @CrossWordsCW sui temi del momento con me e @ThManfredi ci sono @AurelianoStingi @Doom3Gloom featuring @LucaFerr… - samilsocialista : RT @Giul_Granato: “Non possiamo fare altrimenti” ripete De Luca. È la scusa per non ammettere che “non siamo stati capaci di fare altriment… - idiblue2 : @amaricord io sposterei la questione dal piano politico, De Luca fa affermazioni così a sentimento. Ma un lockdown… -