Dario e Andrea, la coppia con 3 figli presente nel documentario "Francesco" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pochi giorni sono passati dalla presentazione del documentario Francesco di Evgeny Afineevsky presentato alla 15ª Festa del Cinema di Roma, un tempo questo, tanto breve quanto importante, per l'intera comunità LGBT. Tutto merito di quelle affermazioni fatte dal Papa, durante un'intervista apparsa nel documentario, sulle unioni civili tra persone omosessuali: "Hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo" – afferma Bergoglio – "Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo". Parole che toccano il cuore e che creano scompiglio, stupore e anche polemiche, ma che mostrano ancora una ...

