Dall’Ora Legale all’Ora Solare | cosa mangiare per scacciare ansia | insonnia e mal di testa? Info utili e curiosità sul cambio dell’ora

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’agitazione causata dalla seconda ondata dell’emergenza Covid aumenta i disagi per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di, in vista del passaggio all’ora“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’obbligo di spostare di un’ora indietro le lancette dell’orologio che provoca “un cambiamento del ciclo del sonno con il rischio di non dormire, accompagnato da, nervosismo, malumore, mal die tensione muscolare, acuite dal difficile momento legato alla costante risalita dei contagi da pandemia.Un aiuto importante in tale direzione può venire dalle abitudini alimentari e per un passaggio più morbido dall’oraa quellail consiglio della Coldiretti ...