Da Roberto Cavalli arriva Fausto Puglisi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo numerose voci di corridoio, ormai in circolo da mesi, la notizia è ormai ufficiale: il designer siciliano Fausto Puglisi è approdato al reparto creativo di Roberto Cavalli. È da oltre tre anni, quando già si considerava uno degli stilisti papabili alla successione di Peter Dundas nella maison italiana, che il suo nome era sulla bocca di tutti, anche se al tempo fu Paul Surridge a conquistare la direzione artistica. Ora, come confermato dallo stesso stilista sul suo account Instagram, sarà lui ad inaugurare un nuovo capitolo di stile per l’iconica casa di moda, in un ruolo che lo vede responsabile della visione globale del design. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo numerose voci di corridoio, ormai in circolo da mesi, la notizia è ormai ufficiale: il designer siciliano Fausto Puglisi è approdato al reparto creativo di Roberto Cavalli. È da oltre tre anni, quando già si considerava uno degli stilisti papabili alla successione di Peter Dundas nella maison italiana, che il suo nome era sulla bocca di tutti, anche se al tempo fu Paul Surridge a conquistare la direzione artistica. Ora, come confermato dallo stesso stilista sul suo account Instagram, sarà lui ad inaugurare un nuovo capitolo di stile per l’iconica casa di moda, in un ruolo che lo vede responsabile della visione globale del design.

Fashionista_com : Fausto Puglisi Named 'Creative Consultant' at Roberto Cavalli - paria_kshvrz : RT @MonstaX_Outfits: IM X Roberto Cavalli 200611 @MnetMcountdown ???Sale - nopierdo : Roberto Cavalli o @rcavada se equivoco el @ElAlfaEljefeTV - RAntoshak : Fashionista - Fausto Puglisi Named 'Creative Consultant' at Roberto Cavalli - tetaiota : Fausto Puglisi Named 'Creative Consultant' at Roberto Cavalli -