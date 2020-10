Da novembre voucher 500 euro per internet veloce, PC e tablet (Di venerdì 23 ottobre 2020) A partire da novembre le famiglie che hanno diritto potranno cominciare ad usufruire del voucher di €500 per dotarsi di connettività internet e di personal computer o tablet.Questo è quanto ha deciso il comitato banda ultralarga. Stando a quanto si legge in una nota il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, ha dato mandato a in fratello, società del gruppo Invitalia e vigilato dal ministro dello sviluppo economico, di agire in modo che tutti i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni derivati dai voucher. La prima fase di erogazione dei voucher rientra in un progetto più ampio per offrire il servizio alle famiglie anche con reddito superiore a €20000, durante questa prima fase sarà ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) A partire dale famiglie che hanno diritto potranno cominciare ad usufruire deldi &;500 per dotarsi di connettivitàe di personal computer o.Questo è quanto ha deciso il comitato banda ultralarga. Stando a quanto si legge in una nota il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, ha dato mandato a in fratello, società del gruppo Invitalia e vigilato dal ministro dello sviluppo economico, di agire in modo che tutti i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni derivati dai. La prima fase di erogazione deirientra in un progetto più ampio per offrire il servizio alle famiglie anche con reddito superiore a &;20000, durante questa prima fase sarà ...

