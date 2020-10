Da domani l’ora solare Alle 3 di domenica 25 ottobre lancette indietro (Di sabato 24 ottobre 2020) La prossima notte le 3 diventeranno le 2. Bisognerà spostare indietro le lancette dell’orologio. Torna l’ora solare, forse per l’ultima volta stando Alle decisioni dell’Unione europea. L'articolo Da domani l’ora solare <small class="subtitle">Alle 3 di domenica 25 ottobre lancette indietro</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) La prossima notte le 3 diventeranno le 2. Bisognerà spostareledell’orologio. Torna l’ora, forse per l’ultima volta standodecisioni dell’Unione europea. L'articolo Dal’ora 3 di25 proviene da Noi Notizie..

chetempochefa : La nostra voce non contava più: da eroi siamo diventati terroristi. Noi però siamo sempre stati qui. Lo siamo anche… - NoiNotizie : Da domani l'ora solare - UmbriaVivo : Domani torna l'ora solare: lancette indietro di un'ora e 5 giorni per superare il mini jet leg - donatoelisa1 : RT @sonlello: Giunge alla fine il sole dell'oggi che si distingue per il suo colore anche per il suo calore. Domani domani ci vediamo doman… - laurelcms : Ok ho compiuto tutto il mio dovere da domani ci sarò di piú e cercherò le belle personcine nuove che hanno messo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : domani l’ora De Luca chiede il lockdown: verso una nuova ordinanza per la Campania Corriere della Sera